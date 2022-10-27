Власти Бельгии попросили украинских беженцев перебраться в постоянное жилье

Власти Бельгии обратились к украинским беженцам, попросив их перебраться из центров временного размещения в постоянное жилье, пишет The Brussels Times.

По данным издания, у Федерального агентства по делам убежища Бельгии Fedasil возникают сложности с дальнейшим размещением беженцев с Украины, так как транзитный центр Ariane, служащий для временного пребывания, в данный момент переполнен.

«Примерно треть беженцев (35%) находится там более месяца, а 25% из них — более четырех месяцев», — рассказал представитель транзитного центра Йоахим Деман.

Деман добавил, что центр почти достиг своей максимальной вместимости и что, поскольку планируется и дальше принимать беженцев из других стран, скоро там не останется места для всех украинцев. Поэтому Fedasil обратилась к украинцам с просьбой найти собственное жилье или, по крайней мере, обеспечить более плавное распределение беженцев между Фландрией, Брюсселем и Валлонией.

Как отмечается в публикации, с начала конфликта Бельгия предоставила защиту для практически 60 тыс. беженцев с территории Украины.

Ранее, 26 октября, на севере Австрии около 1 тыс. человек вышли на акцию протеста против установки палаток для беженцев в Санкт-Георген-им-Аттергау. Палатки были установлены возле федерального центра помощи беженцам. Айгнер заявил, что их присутствие угрожает безопасности общины, так как там проживают в основном молодые люди.

До этого, 25 октября, власти Польши заявили о том, что собираются ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов.

24 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что около 1 млн беженцев с Украины прибыли на территорию ФРГ после начала специальной военной операции России. Он поблагодарил компании, которые содействуют размещению беженцев, и школы, принимающие на учебу детей с Украины.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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