СМИ сообщили о выселении беженцев с Украины из отеля в Шотландии

Украинским беженцам дали месяц, чтобы они выселились из отеля Kilin в Шотландии. Об этом сообщило издание Scottish Daily Express.

По информации издания, это произошло после аннулирования контракта с правительством Шотландии. Украинские постояльцы отеля должны будут выселиться до 18 ноября.

Отмечается, что украинцы приехали в Шотландию по спонсорской программе Шотландии и изначально забронировали места в отеле до конца марта 2023 года.

По словам менеджера отеля Партхива Вьяса, уведомление пришло внезапно, а контракт до этого был продлен до марта и руководство отеля уже освободило все брони на Рождество и зиму.

«Здесь всё уладилось, дети ходили в школу. Вы же не хотите, чтобы у них возникло ощущение, что их будут перемещать каждые пару месяцев. Когда они услышали, что происходит, некоторые были расстроены, некоторые плакали», ― отметил Вьяс.

Между тем 26 октября стало известно, что власти Франции потратили почти в €6 млн за 73 дня содержания около 930 украинских беженцев на борту парома «Средиземноморье» в Марселе. Ранее в тот же день до 1 тыс. человек вышли на акцию протеста против обустройства палаточного лагеря для беженцев на севере Австрии.

В тот же день газета The Wahsington Post написала об общем ухудшении отношения европейцев к беженцам с Украины. Среди основных причин недовольства упоминается недовольство арендодателей жилья тем, что украинцы могут внезапно переехать спустя несколько месяцев. Также у беженцев есть проблемы с устройством на работу.

До этого, 24 октября, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с момента начала специальной военной операции России Германия приняла у себя около 1 млн беженцев с Украины. Он поблагодарил компании и школы, которые принимают с размещением и устройством в школы украинцев.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».