В Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины — вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран. Об этом в среду, 26 октября, сообщает газета Washington Post.

Как пишет издание, многие беженцы до сих пор проживают в специальных центрах, гостиницах и общежитиях.

Газета приводит мнение агента по недвижимости из Чехии Петры Выбираловой, которая утверждает, что сначала европейцы были готовы принимать украинцев у себя, но вскоре их отношение изменилось.

«Хотя украинцы и готовы платить, многие арендодатели начали относиться к ним с неприязнью. Многие люди теперь считают, что у украинцев привилегии. Они также боятся, что они внезапно уедут через несколько месяцев», — подчеркнула Выбиралова.

Сами украинские беженцы подтверждают изменение отношения к ним на более враждебное.

«Чешские дети часто выгоняют наших детей с детских площадок, потому что они говорят по-украински», — приводит Washington Post слова одной из беженок.

Кроме того, украинцы в Европе испытывают трудности с устройством на работу. Как пишет издание, согласно опросам, проведенным компанией Kantar Puclic, только около трети беженцев от 16 лет смогли получить работу в ЕС. Процент трудоустроенных украинских беженцев в Польше, например, превышает половину, в то время как во Франции лишь 15% из них нашли работу.

Вместе с этим опросы и правительственные данные указывают на то, что многие трудоустроенные украинцы работают временно, а их квалификация не соответствует нынешней работе.

К примеру, в Польше большинство украинцев работает в низкооплачиваемых секторах, несмотря на зачастую более высокую степень квалификации.

25 октября сообщалось, что в Австрии пройдет марш против наплыва беженцев с Украины. Участники намерены перекрыть автобан рядом с поселением Санкт-Георгиен. При этом организаторы уточнили, что поводом для акции протеста стали не сами беженцы, а проблема их непропорционального распределения между регионами страны.

В тот же день стало известно, что Польша собирается ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов.

20 октября на севере Германии неизвестные подожгли приют для беженцев с Украины, находящийся в коммуне Гросс-Штрёмкендорф на федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания. С марта 2022 года в здании жили 14 украинских беженцев. Сейчас беженцев разместили в других приютах.

17 октября сообщалось, что в Австрии начались протесты из-за установки полевых палаток для беженцев. Их размещают в таких условиях, так как государственные пункты первичного приема в настоящее время переполнены. В знак несогласия с данными мерами представители местных властей в федеральной земле Верхняя Австрия пригрозили перекрыть автобан. Против установки палаток также выступили в землях Форарльберг и Тироль.

До этого, 12 октября, канцлер Австрии Нехаммер заявил о проблемах в стране из-за наплыва беженцев с Украины. Он отметил, что страна не справляется с огромным наплывом украинских беженцев, которых на данный момент в стране насчитывается уже более 85 тыс.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, в отношении которого Киев проводит военные действия с 2014 года.

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