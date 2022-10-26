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В Австрии прошли протесты против установки палаток для беженцев
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В Австрии прошли протесты против установки палаток для беженцев

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Фото: fotokerschi/Kaltenleitner
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До 1 тыс. человек вышли на акцию протеста против установки палаток для беженцев в Санкт-Георген-им-Аттергау, на севере Австрии. Об этом 26 октября сообщила радиостанция ORF.

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«Наша цель — убрать эти недостойные человека 17 палаток», — заявил на митинге глава поселения Фердинанд Айгнер.

Палатки были установлены возле федерального центра помощи беженцам. Айгнер заявил, что их присутствие угрожает безопасности общины, так как там проживают в основном молодые люди.

В федеральном агентстве по уходу и поддержке заявили, что установка палаток является вынужденной мерой, так как ведомство не справляется с наплывом беженцев. Австрии необходимо дополнительно 1 тыс. единиц нового жилья для приема мигрантов, сообщили в агентстве.

Ранее, 17 октября, сообщалось, что в Австрии начались протесты из-за установки полевых палаток для беженцев. Их размещают в таких условиях, так как государственные пункты первичного приема в настоящее время переполнены. В знак несогласия с данными мерами представители местных властей в федеральной земле Верхняя Австрия пригрозили перекрыть автобан. Против установки палаток также выступили в землях Форарльберг и Тироль.

До этого, 12 октября, канцлер Австрии Нехаммер заявил о проблемах в стране из-за наплыва беженцев с Украины. Он отметил, что страна не справляется с огромным наплывом украинских беженцев, которых на данный момент в стране насчитывается уже более 85 тыс.

Австрия — не единственная европейская страна, столкнувшаяся в последнее время с серьезными проблемами из-за роста числа украинских беженцев.

Так, 1 октября сообщалось, что в Чехии за последние месяцы также резко выросло число беженцев. При этом уточнялось, что полиция задержала рекордное количество людей, помогающих нелегальным мигрантам пересечь границу, четверть из них оказалась украинцами.

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