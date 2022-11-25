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Беженка с Украины пожаловалась на проблемы с арендодателями в Британии

LBC: украинские беженцы сталкиваются с дискриминацией со стороны британских арендодателей
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Беженцы из Украины сталкиваются с дискриминацией со стороны британских арендодателей, которые намеренно отказывают им в жилье. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщила радиостанция LBC.

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Отмечается, что одной из жертв дискриминации стала украинка Евгения, которая вместе с детьми приехала в Британию в феврале по программе «Дома для Украины». Как уточнила женщина, программа предоставляла проживание у принимающей стороны на шесть месяцев. После окончания срока Евгения занялась поисками собственного жилья, в ходе которых столкнулась с «огромными препятствиями». При том, что семья, у которой она жила ранее, была готова выступить в качестве поручителя.

«Я была удивлена, потому что раньше все люди здесь были очень милы с нами», — поделилась Евгения.

Как отметил Роб Гамильтон, у которого проживала женщина вместе с детьми, он сам пытался звонить потенциальным арендодателям от ее имени. Однако все отказывались, как только в разговоре упоминалось о беженцах.

Согласно опросу Управления национальной статистики, который был проведен в начале этой недели, почти у 50% украинцев в Великобритании возникают проблемы при попытке арендовать частное жилье.

По данным радиостанции, местные власти пытались договориться с семьями, которые принимают беженцев по программе «Дома для Украины», продлить срок размещения по истечении шести месяцев. В качестве компенсации в некоторых районах советы даже увеличили размер финансовой поддержки для принимающей стороны. Однако многие из предоставивших жилье беженцам сообщили LBC, что им необходимо отдохнуть «после лишений в течение последних месяцев».

По словам вице-председателя Сети районных советов Великобритании Бриджит Смит, кризис стоимости жизни в стране негативно сказался на отношении к беженцам. Также она предположила, что причина может заключаться и в рождественских праздниках. Поскольку местным жителям «нужно место в своих домах для семьи и друзей, приезжающих в гости».

Ранее, 17 ноября, газета The Telegraph сообщила, что совет британского графства Уилтшир намерен приобрести дома для украинских беженцев, которые затем будут сдаваться им в аренду. Отмечается, что подобные меры также рассматривают власти других регионов.

При этом в середине октября британская газета Daily Mail писала, что из-за роста стоимости жизни в Великобритании приступили к постепенному сворачиванию программы «Дома для Украины». В результате беженцы всё чаще становятся бездомными, что вызывает определенное беспокойство в обществе.

Как отмечают авторы материала, в настоящее время около 2 тыс. граждан Украины остались без крова над головой. Всего же с начала российской спецоперации в Великобританию приехало чуть менее 100 тыс. беженцев.

В конце августа стало известно, что около четверти участников программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.

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