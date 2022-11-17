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В Британии купят дома для украинских беженцев

The Telegraph: британское графство Уилтшир планирует купить дома для украинских беженцев
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Tim Ireland
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Совет британского графства Уилтшир намерен приобрести дома для украинских беженцев, которые затем будут сдаваться им в аренду. Об этом сообщает газета The Telegraph.

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По данным издания, жилье будет покупаться на полученные от государства средства. Их вложат в местную жилищную компанию Stone Circle, которая приобретет дома и будет сдавать их в аренду украинским семьям.

«Мы собираемся инновационным путем использовать правительственные средства, чтобы приобрести дома, которыми могут воспользоваться граждане Украины», — сказал глава совета графства Уилтшир Ричард Клевер.

Отмечается, что подобные меры также рассматривают власти других регионов.

Между тем, как заявила член местного совета Рут Хопкинс, на приобретение домов уйдут месяцы, жилье же в скором времени потребуется примерно 879 украинцам.

«Кроме того, мы не знаем, где будут находиться новые дома. И вряд ли они будут вблизи тех мест, где эти люди получают работу», — добавила Хопкинс.

При этом в середине октября британская газета Daily Mail писала, что из-за роста стоимости жизни в Великобритании приступили к постепенному сворачиванию программы «Дома для Украины». В результате беженцы всё чаще становятся бездомными, что вызывает определенное беспокойство в обществе.

Как отмечают авторы материала, в настоящее время около 2 тыс. граждан Украины остались без крова над головой. Всего же с начала российской спецоперации в Великобританию приехало чуть менее 100 тыс. беженцев.

В конце августа стало известно, что около четверти участников программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.

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