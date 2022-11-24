Украинские беженцы пожаловались на выселение из отеля в Ирландии

Беженцы из Украины пожаловались на решение ирландских властей о выселении их из отеля в пригороде Дублина, где они проживали с мая. Об этом они сообщили 23 ноября в эфире RTE Radio 1.

Отмечается, что на прошлой неделе около 200 беженцев, которые живут в отеле в Клондалкине получили извещение о переселении, которое назначено на 28 ноября. При этом новое место размещения названо не было. Данное решение вызвало недовольство со стороны беженцев. По словам, украинке, которая проживает в Клондалкине, они хотят остаться на прежнем месте.

«Мы были подавлены, растеряны и удручены. Дети будут подавлены», — сказала женщина.

Также она поделилась, что половина беженцев, проживающих в отеле, уже нашла работу в этом районе. Соответственно, в случае отселения они ее потеряют.

Помимо этого, директор одной из местных школ, где учатся дети украинских беженцев, Шивон МакКиран рассказала, что она и ее коллеги также шокированы.

«Мы понятия не имеем, куда они направляются. Мы абсолютно не представляем, к какой жизни им готовится. Что мы точно знаем, так это то, что куда бы они ни отправились, им приходится начинать все сначала, что очень трудно. Это ужасно — у них нет права голоса в этом, они беззащитны относительно того, куда они попадут», — поделилась МакКиран.

Ранее, 28 октября, газета Irish Times со ссылкой на исследования социологической фирмы Ipsos сообщила, что в ходе опроса 56% ирландцев заявили о необходимости остановить прием украинских беженцев. Кроме того, некоторые украинцы вынуждены ночевать в аэропорту в ожидании жилья, которые предоставляют местные власти, из-за его нехватки.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.