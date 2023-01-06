В Ирландии ужаснулись размещением украинских беженцев

Беженцев с Украины в Ирландии на Рождество разместили в палатках. Об этом 5 января сообщил обозреватель Newstalk Джеймс Уилсон.

«Некоторых из них на время рождественских каникул поселили в зданиях школ, в то время как других разместили в палатках», — написал журналист.

Уилсон считает, что есть опасения относительно того, на сколько хорошо эти палатки способны выдержать зимнюю погоду.

По его словам, в данный момент 88 человек живут в палатках в Нокалишине, который является частью избирательного округа Клэр, который представляет Катал Кроу.

«Они, конечно, плохо подходят под те погодные условия, со снегом и обледенением, как это было у нас в начале декабря. Это неподходящее жилье», — приводятся слова Кроу в статье.

Ранее, 12 декабря, издание The Globe and Mail сообщило, что жители ирландского курортного города Каслбар недовольны наплывом беженцев с Украины. Правительство Ирландии вынуждено платить владельцам отелей за их размещение, гостиницы города почти полностью заполнены. По данным издания, сейчас там проживает более 2 тыс. беженцев с Украины.

25 ноября сотни жителей Дублина в Ирландии собрались на акции протеста против размещения украинских беженцев. Ирландцы высказывали свое несогласие с действиями правительства относительно вопроса размещения беженцев с Украины.

При этом украинские беженцы 23 ноября пожаловались на решение ирландских властей о выселении их из отеля в пригороде Дублина, где они проживали с мая.

До этого, 28 октября, стало известно, что 56% ирландцев поддержали остановку приема украинских беженцев.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 6 декабря 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины.