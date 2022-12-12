В Ирландии выразили недовольство наплывом беженцев с Украины

Жители ирландского курортного города Каслбар недовольны наплывом беженцев с Украины. Об этом 10 декабря сообщило издание The Globe and Mail.

Отмечается, что графство Мейо, где находится Каслбар, является популярным туристическим местом. Однако сейчас многие курорты в этом регионе переполнены из-за украинских беженцев. Правительство Ирландии вынуждено платить владельцам отелей за их размещение, гостиницы Каслбара почти полностью заполнены. По данным издания, сейчас там проживает более 2 тыс. беженцев с Украины.

«Начинает проявляться напряжение. Многие жители Каслбара, население которого составляет 12 тыс. человек, стали настороженно относиться к растущему числу беженцев в городе», — говорится в статье.

Издание побеседовало с Лили Лузан, которая 14 лет назад переехала сюда из Белоруссии и впоследствии стала «неофициальным руководителем» по вопросам координации помощи украинцам в этом районе. По ее словам, в начале кризиса жители Каслбара стремились помочь, активно поступали пожертвования. Лузан помогали около 200 добровольцев, однако сейчас количество пожертвований сократилось, а волонтеров осталось около пары десятков.

Лузан рассказала, что правительство Ирландии не подготовило общество к наплыву беженцев, и многие люди теперь видят в ней «лицо» кризиса.

«Я сказала правительству: «Если у вас нет плана, люди здесь будут бросать в меня камни». И это то, что происходит», — заявила Лузан.

По словам мэра Каслбара Майкла Килкойна, местные жители всегда готовы помочь, но хотят знать, «кто эти люди и каков план».

«Как долго они здесь пробудут? Если вы размещаете так много людей и не даете нам никаких ресурсов, то вы фактически забираете блага у людей, которые здесь живут», — добавил Килкойн.

Издание сообщило, что недавно группа жителей деревни Бреффи, которая находится рядом с Каслбаром, обратилась к местным властям с жалобой на беженцев, проживающих в отеле Breaffy Woods. На курорте были размещены около 500 украинцев и 200 беженцев из других стран, включая Сирию. Как заявили в местном совете, из-за беженцев возникло «некоторое общественное волнение».

«Мы прекрасно осознаем, что это волнение усилилось за последние несколько недель», — заявили представители совета.

Майкл Хаверти, который живет в этом районе, сообщил изданию, что местные жители обеспокоены переполненными школами. По его словам, некоторые задаются вопросом, почему правительство предлагает такую большую помощь украинцам. В то время как у местных жителей есть свои нужды.

Ранее, 1 декабря, издание WalesOnline сообщило, что украинских беженцев в Уэльсе обяжут оплачивать часть приемов пищи и услуги прачечной, чтобы ускорить их интеграцию в местные общины. По информации СМИ, изменения коснутся тех, кто проживает во временном жилье, финансируемом правительством, пять и более недель.

25 ноября сотни жителей Дублина в Ирландии собрались на акции протеста против размещения украинских беженцев. Ирландцы высказывали свое несогласие с действиями правительства относительно вопроса размещения беженцев с Украины.

До этого, 28 октября, стало известно, что 56% ирландцев поддержали остановку приема украинских беженцев.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 6 декабря 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины.