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ООН оценила число прибывших в Европу украинских беженцев в 8 млн человек

ООН: в Европе число украинских беженцев превысило 8 млн человек
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) 31 января сообщило, что с февраля прошлого года в страны Европы прибыли 8 046 560 с человек с Украины.

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Согласно сведениям УВКБ, за последнюю неделю порядка 49 987 беженцев покинули Украину.

По данным управления ООН, больше всего украинцев приняла Россия — 2 852 395. Вторая в списке Польша (1 563 386), далее Германия (1 055 323), Чехия (486 133), Италия (169 306), Испания (161 012), Великобритания (158 800), Болгария (151 712), Франция (118 994), Румыния (110 901), Молдавия (108 824) и Словакия (107 199). В остальных странах число въехавших не превышает 100 тыс.

Отмечается, что в национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 823 326 беженцев.

Всего с 24 февраля 2022 года по 31 января 2023 года с Украины уехало около 18,2 млн человек, и почти 10 млн вернулись обратно.

Ранее, 27 января, верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди предупредил страны Европейского союза (ЕС) о необходимости подготовки к возможной новой волне беженцев с Украины. По его словам, это связано с тем, что Российская армия «усиливает давление на востоке Украины».

Накануне еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон сообщила, что в настоящее время в Евросоюзе (ЕС) находится 4 млн беженцев с Украины. При этом, по ее словам, многие европейские страны испытывают миграционное давление.

До этого, 13 декабря, экс-министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский обвинил ЕС в отсутствии финансовой помощи с украинскими беженцами. По его словам, Евросоюз не выделяет дополнительные средства на содержание украинских беженцев Польше, тем самым наказывая Украину.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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