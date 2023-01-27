Комиссар ООН призвал страны ЕС готовиться к новой волне беженцев с Украины

Страны Европейского союза (ЕС) должны подготовиться в связи с возможной новой волной беженцев с Украины. Такое мнение высказал Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди, пишет в пятницу, 27 января, Spiegel.

К такому выводу он пришел в связи с тем, что Российская армия «усиливает давление на востоке Украины». Новый виток эскалации, заметил Гранди, снова приведет к потоку беженцев, так как люди хотят находиться в безопасности.

«Мы должны подготовиться к этому», — указал комиссар, обратившись в связи с этим к правительству Украины и властям соседних стран.

Накануне, 26 января, еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон сообщила, что в настоящее время в Евросоюзе (ЕС) находится 4 млн беженцев с Украины. При этом, по ее словам, многие европейские страны испытывают миграционное давление.

В ноябре 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг также призывал европейские страны быть готовыми к новой волне беженцев с Украины.

Однако не все страны ЕС довольны поведением прибывших украинских беженцев. Нередко граждане Украины становились фигурантами скандалов.

Так, 21 января сообщалось, что полиция выгнала трех украинских беженок из приюта в Гамбурге. Причиной этого стала перепалка украинок. Участниц конфликта призвали покинуть приют. Беженки были вынуждены ночевать в парке, обратно в приют их пустили только утром.