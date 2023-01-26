Еврокомиссар назвала число украинских беженцев в ЕС

В Евросоюзе в настоящее время находится 4 млн украинских беженцев. Об этом 26 января сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон.

«Многие страны ЕС испытывают миграционное давление», — сказала она по итогам неформального заседания в Швеции Совета министров по внутренним делам стран ЕС.

Вместе с тем 12 января управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в среду, 11 января, сообщило, что с февраля 2022 года в страны Европы прибыло 7,9 млн человек с Украины.

В середине декабря 2022 года экс-министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский обвинил ЕС в отсутствии финансовой помощи с украинскими беженцами. По его словам, Евросоюз не выделяет дополнительные средства на содержание украинских беженцев Варшаве, тем самым наказывая Украину.

В том же месяце обозреватели Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер в статье для газеты Financial Times написали, что европейские страны, уставшие от беженцев с Украины, начинают принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами.

В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал европейские страны быть готовыми к новой волне беженцев с Украины.