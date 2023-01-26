Реклама
Прямой эфир
Мир
Нуланд исключила отправку танков Abrams на Украину до весны
Мир
США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС РФ
Общество
В ГД внесли законопроект о системе социального страхования в новых регионах
Мир
Минфин США включил ЧВК «Вагнер» в список международных преступных организаций
Спорт
На Украине допустили бойкот Олимпиады в случае допуска сборных РФ и Белоруссии
Мир
Польша инициирует в Совете Европы резолюцию о выплате Германией репараций
Экономика
MasterCard потеряла $30 млн от приостановки деятельности в РФ в 2022 году
Общество
В ДНР сообщили о намеренном обстреле гражданских объектов военными ВСУ
Мир
The Spectator предрек Украине сохранение статуса коррумпированной страны после СВО
Мир
США ввели новые санкции против юридических и физических лиц из России
Культура
Роли Назарова в МХТ имени Чехова будут исполнять Чонишвили и Кот
Общество
Умер кинооператор Леван Пааташвили

Еврокомиссар назвала число украинских беженцев в ЕС

Еврокомиссар Йоханссон: в ЕС находится 4 млн украинских беженцев
0
Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Евросоюзе в настоящее время находится 4 млн украинских беженцев. Об этом 26 января сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон.

«Многие страны ЕС испытывают миграционное давление», — сказала она по итогам неформального заседания в Швеции Совета министров по внутренним делам стран ЕС.

Гость в горле: в Польше растет недовольство украинскими беженцами
Местным жителям не нравится, что переселенцы навязывают им свои принципы

Вместе с тем 12 января управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в среду, 11 января, сообщило, что с февраля 2022 года в страны Европы прибыло 7,9 млн человек с Украины.

В середине декабря 2022 года экс-министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский обвинил ЕС в отсутствии финансовой помощи с украинскими беженцами. По его словам, Евросоюз не выделяет дополнительные средства на содержание украинских беженцев Варшаве, тем самым наказывая Украину.

В том же месяце обозреватели Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер в статье для газеты Financial Times написали, что европейские страны, уставшие от беженцев с Украины, начинают принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами.

В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал европейские страны быть готовыми к новой волне беженцев с Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023