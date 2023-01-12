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ООН оценила число прибывших в Европу украинских беженцев в 7,96 млн человек

Данные ООН: в страны Европы с 24 февраля 2022 года прибыли более 7,96 млн беженцев с Украины
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rick Mave
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Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в среду, 11 января, сообщило, что с февраля прошлого года в страны Европы прибыло 7 967 409 человек с Украины.

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Согласно сведениям УВКБ, за последнюю неделю порядка 52 тыс. беженцев покинули Украину.

По данным управления ООН, больше всего украинцев приняла Россия — 2 852 395 человек. Вторая в списке Польша (1 563 386), далее Германия (1 021 667), Чехия (478 614), Италия (167 925), Испания (161 012), Великобритания (154 600), Болгария (150 510), Франция (118 994), Румыния (106 786), Словакия (105 732) и Молдавия (102 016). В остальных странах число въехавших не превышает 100 тыс.

«Еще 105 000 человек переехали в РФ из Донецкой и Луганской народных республик в период с 18 по 23 февраля»,— указано на сайте управления.

Всего с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года с Украины уехало 17,4 млн человек, и 9,3 млн вернулись обратно.

Ранее, в середине декабря, экс-министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский обвинил ЕС в отсутствии финансовой помощи с украинскими беженцами. По его словам, Евросоюз не выделяет дополнительные средства на содержание украинских беженцев Польше, тем самым наказывая Украину.

В том же месяце польский президент Анджей Дуда запросил у Евросоюза помощь в связи с наплывом украинских беженцев. Также он сказал, что поддержка понадобится и Германии. Он отметил, что часть беженцев считает Польшу транзитной страной. По его словам, вероятно, это будет означать рост числа беженцев в Германии и соседних странах.

До этого, 29 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал европейские страны быть готовыми к новой волне беженцев с Украины.

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