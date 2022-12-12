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Президент Польши запросил помощь ЕС в связи с ростом числа беженцев с Украины

Дуда: число беженцев с Украины будет расти, Польша и ФРГ должны просить поддержку у ЕС
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Фото: TASS/Zuma/I-Images
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В Польше и Германии будет расти число беженцев с Украины, Берлин и Варшава должны просить в Евросоюзе (ЕС) финансовую поддержку. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил польский президент Анджей Дуда.

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«Число беженцев в Польше в последние недели и месяцы возросло. Мы считаем, что их сейчас около 3 млн», — сказал Дуда на пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Он отметил, что часть беженцев считают Польшу транзитной страной. По его словам, вероятно, это будет означать рост числа беженцев в Германии и соседних странах.

«Германия должна ожидать того, что число беженцев будет расти», — указал он.

В связи с этим Дуда заявил о необходимости Варшавы и Берлина обратиться к европейскому сообществу, в частности к Еврокомиссии (ЕК), с просьбой предоставить им специальную финансовую поддержку как странам, которые испытывают наибольшую нагрузку в связи с принятием беженцев.

Ранее, 29 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что европейские страны должны быть готовы к новой волне украинских беженцев. Он особо отметил роль Румынии в вопросе приема беженцев. По его словам, страна приняла более чем 1,5 млн украинцев.

Между тем, как предположила обозреватель Time Лиза Абенд, с наступлением зимы жители Европы, принявшие в свои страны миллионы украинских беженцев, всё сильнее будут испытывать усталость от вынужденных гостей.

Всего, по данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 6 декабря 2022 года в страны Европы прибыло более 7,8 млн беженцев с Украины.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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