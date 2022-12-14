В Польше обвинили ЕС в отсутствии финансовой помощи с украинскими беженцами
Евросоюз не выделяет дополнительные средства на содержание украинских беженцев Польше, тем самым наказывая Украину. Об этом британскому изданию Daily Express 13 декабря заявил польский экс-министр финансов Тадеуш Косьчиньский.
«ЕС только похлопывает нас по спине, говоря, что мы молодцы, и вот вам виртуальная медалька на грудь. Но нам нужны деньги для беженцев <…> Мне кажется, что Евросоюз негативным отношением к Польше наказывает на самом деле Украину», — подчеркнул он.
Бывший глава ведомства также раскритиковал ЕС из-за недостаточно гибкой политики. Косьчиньский считает, что правила и законы не несут должного эффекта по причине массового притока беженцев с территории Украины, а также увеличения цен на энергоносители.
13 декабря стало известно, что, согласно данным социологического исследования, опубликованного изданием Onet, поляки начали испытывать всё больше неприязни к беженцам, прибывшим с Украины.
Днем ранее польский президент Анджей Дуда запросил у Европейского союза помощь в связи с наплывом украинских беженцев. Также он сказал, что поддержка понадобится и Германии.
До этого, 29 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал европейские страны быть готовыми к новой волне беженцев с Украины. При этом еще в конце августа стало известно, что около четверти участников программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.
Всего, по данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 6 декабря 2022 года в страны Европы прибыло более 7,8 млн беженцев с Украины.
РФ 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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