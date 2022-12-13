Исследование выявило растущую неприязнь поляков к беженцам с Украины

Симпатию к украинцам больше нельзя назвать доминирующим чувством у поляков. Теперь «стандартным» является чувство неприязни, и оно растет, пишет польское издание Onet со ссылкой на результаты социологического исследования.

Издание указывает, что негативные чувства по отношению к беженцам из Украины преобладают во всех социальных и возрастных группах, как в больших, так и малых городах. Авторы высказывают опасение, что этой ситуацией могут воспользоваться различные политические силы.

«Именно это произошло в Германии в 2015 году, где СМИ и политические элиты не смогли сформулировать растущую неприязнь к беженцам, и из микроскопической партии «Альтернатива для Германии» вдруг стала третьей политической силой в стране», — отмечается в материале.

В первую очередь, как следует из результатов исследования, поляки опасаются потерять приоритет в доступе к льготам и государственным услугам. Теперь беженцев обвиняют в том, что они могут обратиться к специалисту, получить медицинское обслуживание, место в яслях или детском саду без долгого ожидания.

Полякам также не нравится то, что украинцам дают персональные номера PESEL и предоставляют помощь по программе «500 Плюс». Кроме того, среди граждан распространено мнение, что беженцы не захотят возвращаться к себе домой, а в скором времени займут рабочие места, лишив поляков заработка.

Накануне глава республики Анджей Дуда заявил, что число беженцев в Польше в последние недели резко возросло. Сейчас их насчитывается около 3 млн, и это не предел, отметил он. В этой связи Польша намерена просить финансовую поддержку у Евросоюза (ЕС) как страна, испытывающая наибольшую нагрузку в связи с принятием украинцев.

Ранее, 29 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал европейские страны быть готовыми к новой волне беженцев с Украины. При этом еще в конце августа стало известно, что около четверти участников программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 6 декабря 2022 года в страны Европы прибыло более 7,8 млн беженцев с Украины.