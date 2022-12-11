FT сообщило об усталости Европы от украинских беженцев

Европейские страны, уставшие от беженцев с Украины, начинают принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами. Об этом пишут обозреватели Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер в статье для Financial Times от 11 декабря.

Авторы статьи называют количество беженцев из Украины и других стран континента поражающим. По их информации, с января по сентябрь украинцы подали 4,4 млн заявлений на временную защиту в Евросоюзе. При этом предполагается, что сотни тысяч беженцев уже вернулись домой.

В статье отмечается, что сейчас европейцы уже не так тепло принимают беженцев с Украины, как в начале конфликта. Это объясняется возросшей инфляцией и сокращением бюджетов европейских государств.

По словам обозревателей, во многих европейских странах правительственные программы по поддержке мигрантов уже не справляются с количеством украинских беженцев, которое продолжает расти.

Для решения проблемы предлагаются разные варианты. В частности, Италия призывает к ужесточению мер по недопущению нелегальных мигрантов, а Германия предлагает вариант распределения беженцев по всей Европе.

Накануне сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что растущее неприятие украинских беженцев со стороны европейцев приведет к социальному взрыву. По ее словам, постоянные конфликты украинских беженцев, возникающие практически во всех странах Европы, включая и Великобританию, уже приводят к увеличению бездомных, провоцируя тем самым рост преступности и безработицу.

Согласно данным ООН, по состоянию на 6 декабря с начала спецоперации РФ в Европу прибыло 7 832 493 украинских беженца. В тот же день газета Express сообщила, что в Великобритании начался резкий рост числа бездомных украинских беженцев из-за кризиса в стране. Как отмечает издание, за месяц в стране количество мигрантов, оказавшихся на улице, выросло на 30%.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что европейские страны должны быть готовы к новой волне украинских беженцев.

21 ноября обозреватель Time Лиза Абенд заявила, что с наступлением зимы жители Европы, принявшие в свои страны миллионы украинских беженцев, всё сильнее испытывают усталость от вынужденных гостей.

Так, например, премьер-министр Эстонии Кая Каллас уже заявила, что страна не сможет принять новую волну украинских беженцев. По ее словам, в стране больше не осталось жилья и работы для беженцев.