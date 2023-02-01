Медведев назвал напрасным призыв Джонсона дать истребители Украине

Провалившемуся украинскому государству уже ничего не поможет, заявил 1 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на призыв бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передать Украине истребители.

Ранее в этот день сообщалось, что Джонсон в интервью телеканалу Fox News призвал страны Запада как можно скорее передать Киеву истребители.

«Борис Джонсон, лохматый журналист и фанат незаконных вечеринок во время локдауна, опять требует истребителей для Киева. Всё напрасно. Ничто не поможет провалившемуся украинскому государству», — написал в ответ на это Медведев на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры о передаче Киеву штурмовой авиации и ракет повышенной дальности уже идут. Других подробностей он не привел.

Накануне о переговорах о поставках более мощного вооружения Киеву сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он рассказал, что в первую очередь речь идет о реактивных истребителях и дальнобойных ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

Незадолго до этого, 25 января, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры Киева «должны расширять сотрудничество в артиллерии, должны выйти на поставки самолетов для Украины». В частности, он указал, что рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты.

О готовности передать Украине F-16 уже заявил 30 января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, добавив, однако, что еще не получал соответствующих запросов от Киева. Польский премьер Матеуш Моравецкий в тот же день также заявил, что Варшава может передать Киеву свои истребители F-16, но только в координации с НАТО.

Однако не все страны придерживаются такого подхода. Так, в конце января канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Берлин даже не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон тогда же заявил, что поставка западными странами истребителей Украине возможна, но должна исходить из определенных критериев.

В США также заявили об отсутствии планов поставлять Киеву истребители F-16. Между тем 31 января агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщило, что Вашингтон готовит пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, куда впервые могут войти ракеты вдвое большей дальности, чем поставлялись до сих пор.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. В ответ Россия направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны Запада только затягивает конфликт.