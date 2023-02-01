Средняя цена нефти Urals в январе упала в 1,7 раза

Средняя стоимость барреля нефти марки Urals в январе упала в 1,7 раза. Об этом 1 февраля сообщается на сайте Минфина России.

В первый месяц 2023 года нефть этой марки стоила в среднем $49,48 за баррель, тогда как в январе 2022 года ее средняя цена составляла $85,64 за баррель.

В прошлом году средняя цена на нефть марки Urals с 15 ноября по 14 декабря составила $57,49 за баррель. Об этом также сообщало Министерство финансов РФ.

Ранее 1 февраля вступил в силу запрет на поставки нефти недружественным странам, которые установили ценовой потолок. Он будет действовать до 1 июля 2023 года. При этом на основании специального решения президента Владимира Путина могут быть сделаны исключения на поставку нефти и нефтепродуктов.

30 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке исполнения указа президента страны об ответе на потолок цен на нефть. Так, до 1 марта 2023 года Минэнерго поручено совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт. В свою очередь, российские компании-экспортеры должны будут ежемесячно предоставлять Минэнерго данные о заключенных контрактах и ценах, а также данные о мониторинге неприменения механизма фиксации цен до конечного покупателя.

Путин 27 декабря 2022 года подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, если к контракту прямо или косвенно применяется механизм фиксации предельной цены.

С 5 декабря действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель. Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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