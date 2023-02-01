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В силу вступил запрет России на экспорт нефти по потолку цен

Ответные меры России на потолок цен на российскую нефть вступают в силу 1 февраля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России с 1 февраля вступил в силу запрет на поставки нефти недружественным странам, которые установили ценовой потолок. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Указ запрещает поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям на всех этапах, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Отмечается, что запрет на поставки нефти будет действовать с 1 февраля по 1 июля. Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов определит правительство.
При этом на основании специального решения президента могут быть сделаны исключения на поставку нефти и нефтепродуктов.
Компании-экспортеры должны будут ежемесячно предоставлять информацию таможенному органу о заключенных контрактах и ценах, а также данные о мониторинге неприменения механизма фиксации цен до конечного покупателя.

В случае, если таможенные органы обнаружат применение ценового потолка, транспортировка грузов по железной дороге и трубопроводам в страны Евразийского экономического союза будет запрещена.

Минэнерго будет на регулярной основе следить за исполнением запрета.

Ранее, 30 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает порядок исполнения указа об ответе на потолок цен на нефть. Так, до 1 марта 2023 года Минэнерго поручено совместно с Минфином установить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт.

23 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что правительство поручит российским нефтекомпаниям следить, чтобы в случае дальнейшей перепродажи нефти к ней не применялся потолок цен.

Президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

С 5 декабря действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель. Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

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