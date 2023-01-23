СМИ узнали о планах поручить компаниям РФ следить за стоимостью перепродаваемой нефти

Правительство поручит российским нефтекомпаниям следить, чтобы в случае дальнейшей перепродажи нефти к ней не применялся потолок цен. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с проектом постановления кабмина.

«Российские юридические и физические лица, поставляющие нефть на экспорт, не только будут «обязаны не допускать» наличия в контрактах положения об ограничении цены, но и «обеспечивать мониторинг соблюдения иностранными покупателями, в том числе и трейдерами, агентами» выполнения этого требования в случае дальнейшей перепродажи российской нефти», — говорится в материале издания.

Как утверждает газета, проект постановления подготовлен Министерством энергетики, в ближайшее время он будет согласован в правительстве.

Отмечается, что в случае, если мониторинг выявит контракты с предельной ценой, компании должны уведомить об этом Минэнерго и Федеральную таможенную службу (ФТС) в течение пяти рабочих дней. Экспортеры обяжут направлять в ФТС контракты с определением цен товара, а также письменное заявление о том, что в этих документах нет ссылок на потолок цен.

При нарушении ФТС сможет запрещать поставки сырья по таким контрактам до тех пор, пока их не исправят. Штрафы или другие наказания пока не предусматриваются.

Как уточняет издание, каждый месяц Минэнерго будет запрашивать у экспортеров данные об условиях их контрактов и на основе этих сведений готовить ежеквартальные отчеты в профильную межведомственную рабочую группу.

5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель. Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

Президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Позднее, 20 января, в министерстве финансов США заявили, что сторонники ограничения цен на ресурсы из РФ договорились ввести два потолка цен на нефть в зависимости от категории нефтепродуктов. Отмечалось, что данный вопрос был вынесен на обсуждение в рамках виртуальной встречи замглавы американского минфина Адевале Адейемо с иностранными коллегами.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря 2022 года Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.