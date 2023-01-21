США и союзники договорились ввести два потолка цен на российскую нефть

Сторонники ограничения цен на ресурсы из РФ договорились дифференцировать потолок в зависимости от категории нефтепродуктов. Об этом в пятницу, 20 января, сообщило министерство финансов США.

Данный вопрос был вынесен на обсуждение в рамках виртуальной встречи замглавы американского минфина Адевале Адейемо с иностранными коллегами.

«Заместители министров согласились с подходом к переработанным продуктам, в рамках которого будут введены два отдельных потолка в дополнение к потолку цен на сырую нефть», — говорится в документе по итогам переговоров.

Предлагается установить одно ограничение для продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо или бензин), и другое — для продуктов, которые торгуются со скидкой, таким как мазут.

Ранее, 12 января, уже сообщалось о планах введения двойного потолка цен на российские нефтепродукты.

Также в начале января опрошенные «Известиями» эксперты выразили мнение, что ситуация на мировом энергетическом рынке в 2023 году будет оставаться неопределенной на фоне введенных Западом потолков цен на газ и нефть, а также антироссийских санкций. Стоимость нефти может выйти на уровень $100 за баррель, а газа — $1,8 тыс. за 1 тыс. куб. м, считают они.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Европейский союз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из России, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс. Согласно документу, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации цены.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Однако в итоге в европейском регионе начался серьезный энергетический кризис.