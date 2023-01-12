WSJ узнала о планах введения двойного потолка цен на нефтепродукты из России
Газета The Wall Street Journal (WSJ) 11 января со ссылкой на собственные источники узнала о планах введения двойного потолка цен на российские нефтепродукты.
Потолок цен на нефтепродукты вступит в силу 5 февраля 2023 года. При этом, как утверждают собеседники WSJ, речь идет о двойном ценовом ограничении: для товаров с высокой ценой — дизтопливо, и низкой стоимостью — мазут.
Действия потолка цен на нефть на уровне $60 за баррель спустя месяц после введения в США оценивают как успешные.
Вместе с тем аналогичные ценовые ограничения для нефтепродуктов могут стать испытаниям для ЕС, так как странам объединения придется обходится без российского дизельного топлива.
Как следствие, сокращение предложения может привести к росту нефтяных котировок.
Ожидается, что выбор цены для двух новых лимитов станет ключевой темой переговоров между представителями США и Европы. Отмечается, что стоимость текущего потолка цены на нефть была определена в последний момент.
С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Европейский союз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из России, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.
В ответ на это президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс. Согласно документу, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации цены.