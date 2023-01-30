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Кабмин утвердил порядок исполнения указа Путина об ответе на потолок цен на нефть

Правительство РФ утвердило порядок исполнения указа Путина об ответе на потолок цен на нефть
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Правительство утвердило порядок исполнения указа президента России Владимира Путина об ответе на потолок цен на нефть. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, было опубликовано 30 января.

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Так, до 1 марта 2023 года Минэнерго поручено совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт. Российские компании-экспортеры при этом должны будут ежемесячно предоставлять информацию в Минэнерго о заключенных контрактах и ценах, а также данные о мониторинге неприменения механизма фиксации цен до конечного покупателя.

30 января Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал прогноз, согласно которому, объемы экспорта российской сырой нефти не пострадают из-за установленного странами G7 предела цен на топливо. Более того, в прогнозе говорится, что страны «Большой семерки» создали «турбулентность» в мировой экономике, и из-за их действий половину Евросоюза (ЕС) ожидает рецессия.

26 января стало известно о том, что ЕС рассматривает возможность ввести потолок цен на дизельное топливо и мазут из России. По словам источников агентства Bloomberg, стоимость дизеля будет ограничена $100 за баррель, а мазута — $45 за баррель. Также отмечается, что некоторые страны выступили за более серьезное ограничение цен.

23 января газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники сообщала, что правительство поручит российским нефтекомпаниям следить, чтобы в случае дальнейшей перепродажи нефти к ней не применялся потолок цен.

Президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

С 5 декабря действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель. Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

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