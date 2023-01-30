Кабмин утвердил порядок исполнения указа Путина об ответе на потолок цен на нефть
Правительство утвердило порядок исполнения указа президента России Владимира Путина об ответе на потолок цен на нефть. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, было опубликовано 30 января.
Так, до 1 марта 2023 года Минэнерго поручено совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт. Российские компании-экспортеры при этом должны будут ежемесячно предоставлять информацию в Минэнерго о заключенных контрактах и ценах, а также данные о мониторинге неприменения механизма фиксации цен до конечного покупателя.
30 января Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал прогноз, согласно которому, объемы экспорта российской сырой нефти не пострадают из-за установленного странами G7 предела цен на топливо. Более того, в прогнозе говорится, что страны «Большой семерки» создали «турбулентность» в мировой экономике, и из-за их действий половину Евросоюза (ЕС) ожидает рецессия.
26 января стало известно о том, что ЕС рассматривает возможность ввести потолок цен на дизельное топливо и мазут из России. По словам источников агентства Bloomberg, стоимость дизеля будет ограничена $100 за баррель, а мазута — $45 за баррель. Также отмечается, что некоторые страны выступили за более серьезное ограничение цен.
23 января газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники сообщала, что правительство поручит российским нефтекомпаниям следить, чтобы в случае дальнейшей перепродажи нефти к ней не применялся потолок цен.
Президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
С 5 декабря действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель. Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.