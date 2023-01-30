В МВФ оценили влияние потолка цен на экспорт нефти из России

Объемы экспорта российской сырой нефти не пострадают из-за установленного странами G7 предела цен на топливо. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 30 января, прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

«Ожидается, что при текущем пределе цен на нефть объемы экспорта существенно не пострадают, поскольку российская торговля перенаправлена из принявших санкции стран в страны, не вводившие их», — заявили в МВФ.

В фонде также указали, что действия союза стран G7, где доминируют США, привели «к новой турбулентности» в мировой экономике. Из-за этого треть мировой экономики пострадает из-за спада и роста цен, а половину Евросоюза (ЕС) ждет «жесткая рецессия», следует из прогноза. При этом, по оценке МВФ, сами США смогут избежать этого.

Ранее, 26 января, Bloomberg написало, что ЕС рассматривает возможность ввести потолок цен на нефтепродукты из России. Так, по информации агентства, обсуждается установление ограничения на российское дизельное топливо на уровне $100 за баррель. При этом для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой, таких как мазут, рассматривается введение лимита на уровне $45 за баррель.

Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю. До этого, 5 декабря, вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС.

В этом же месяце стало известно о планах Евросоюза ввести потолок цен на дизель и мазут из РФ. Их стоимость будет ограничена $100 и $45 за баррель соответственно.

В Москве, в свою очередь, подчеркивали, что Россия никогда не согласится на какие-либо потолки цен на свои энергоресурсы.

Установление предельных цен на российские энергоресурсы последовало в рамках санкций, введенных странами Запада на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. 27 января президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах. Они запрещают поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах предусмотрено использование предельной цены.