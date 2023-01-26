Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести потолок цен на дизель и мазут из РФ

Евросоюз рассматривает возможность ввести потолок цен на дизельное топливо и мазут из России. Об этом 26 января сообщило агентство Bloomberg.

По словам источников, предполагается, что стоимость дизеля будет ограничена $100 за баррель, а мазута — $45 за баррель.

В Евросоюзе стремятся одновременно ограничить экспортные доходы России и предотвратить скачок цен или нехватку нефтепродуктов на мировом рынке. Страны ЕС должны единогласно одобрить введение потолка, после чего его рассмотрят страны «большой семерки».

Дипломаты Евросоюза начнут обсуждение 27 января и продолжат его в течение нескольких дней. Bloomberg отмечает, что группа стран выступает за более серьезное ограничение цен.

16 января агентство Reuters сообщило, что европейские трейдеры закупили рекордный объем дизельного топлива из России в преддверии эмбарго на него. Так, уточняется, что в январе 2023 года импорт составил 770 тыс. баррелей в сутки — рекорд с марта 2022-го.

5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из России в Евросоюз (ЕС). Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.

Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

Российский лидер Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.