Reuters узнало о рекордных закупках Европой дизеля из РФ перед эмбарго

Европейские трейдеры закупили рекордный объем дизельного топлива из России в преддверии эмбарго на него, которое начнет действовать 5 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Vortexa.

В январе 2023 года импорт составил 770 тыс. баррелей в сутки — это рекорд с марта 2022-го.

В статье отмечается, что на фоне эмбарго может возникнуть дефицит дизеля на мировом рынке. В Евросоюзе надеются, что в решении их проблемы помогут Китай и Индия.

В частности, КНР увеличила квоту на вывоз дизеля в рамках первой эмиссии в 2023 году. Рост составил почти 50% по сравнению с показателем годом ранее.

Марк Уильямс из Wood Mackenzie сказал агентству, что поставки топлива из Китая на мировой рынок могут достичь 400–600 тыс. баррелей в сутки, пишет «Газета.Ru».

С 5 декабря Европейский союз установил потолок цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

В ответ на это президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс. Согласно документу, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации цены.