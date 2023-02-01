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Правительство РФ выделит 2,5 млрд рублей на социальную газификацию

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Фото: ТАСС/URA.RU/Александр Мамаев
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Российский кабмин намерен выделить примерно 2,5 млрд рублей 54 регионам страны для того, чтобы те провели социальную газификацию. Об этом 1 февраля рассказал глава правительства страны Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Премьер-министр сообщил, что в рамках поручения президента России Владимира Путина ряду категорий граждан, например участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходом или многодетным семьям, будет оказываться дополнительная поддержка. Размер субсидии составит не менее 100 тыс. рублей.

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«При этом правительство частично компенсирует регионам с низкой бюджетной обеспеченностью такие расходы, для чего в текущем году будет выделено около 2,5 млрд рублей. Средства получат 54 субъекта Российской Федерации», — отметил Мишустин.

Глава кабмина также добавил, что главам регионов следует обратить внимание на важность информирования людей о возможности получения такой помощи, а также добавил, что граждане страны не должны сталкиваться с лишней бюрократией в рамках получения поддержки от государства. Премьер-министр добавил, что общее количество заявок на бесплатное подведение газовых магистралей к участкам приближается к миллиону.

«Благодаря проводимой работе, газ пришел в дома уже сотен тысяч семей. Однако пока это было не всем доступно из-за высокой стоимости необходимого оборудования и его подключения к газораспределительным сетям», — резюмировал Мишустин.

Ранее, 12 января, зампред Совета безопасности Российской Федерации, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о том, что программу социальной газификации в новых регионах нужно начать как можно скорее. Он добавил, что такая работа должна начаться, как только позволит ситуация.

До этого, 1 декабря 2022 года, правительство России сделало бессрочной программу социальной газификации.

В конце августа Путин поручил проработать дополнительное субсидирование на оборудование при социальной газификации и выделить до 400 млрд рублей.

В 2021 году премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в стране создан единый оператор газификации для подключения газа в домах россиян. Он пояснил, что единый оператор был создан для того, чтобы бесплатно провести газ до границ участков, если к населенному пункту подведен газопровод.

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