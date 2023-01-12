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Медведев призвал как можно скорее начать программу газификации в новых регионах

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Программу социальной газификации в новых регионах нужно начать как можно скорее. Об этом 12 января заявил зампред Совета безопасности Российской Федерации, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

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«Конечно, требуется распространить действие программы на новые регионы в составе России. Газификация домов значительно повысит качество жизни людей, которые снова стали гражданами нашей страны», — сказал Медведев на совещании о ходе работ в регионах по программе социальной догазификации.

Он добавил, что такая работа должна начаться, как только позволит ситуация.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская область вошли осенью 2022 года по итогам референдумов в состав России.

1 декабря 2022 года правительство России сделало бессрочной программу социальной газификации.

В конце августа президент России Владимир Путин поручил проработать дополнительное субсидирование на оборудование при социальной газификации и выделить до 400 млрд рублей.

В 2021 году премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в стране создан единый оператор газификации для подключения газа в домах россиян. Он пояснил, что единый оператор был создан для того, чтобы бесплатно провести газ до границ участков, если к населенному пункту подведен газопровод.

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