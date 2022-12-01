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Правительство РФ сделало бессрочной программу социальной газификации

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Программа социальной газификации приобретет бессрочный характер, а также распространится на медицинские и образовательные организации. Постановление об этом 1 декабря подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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«По поручению президента правительство сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. Теперь они смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям», — говорится в сообщении пресс-службы российского кабмина.

Речь идет о детских садах, школах, поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях врачей общей практики и врачебных амбулаториях, расположенных в газифицированных населенных пунктах.

Теперь учреждения не будут платить за строительство газопровода до границ своего участка, а также за само подключение здания к сетям.

Кроме того, документ продлевает программу социальной газификации для населения. Теперь она бессрочна и дает возможность бесплатно провести газ до своих участков.

24 ноября Мишустин заявлял, что все субъекты России подошли к новому периоду холодов с высокой степенью готовности. По его словам, в стране были заменены более 15 тыс. км тепловых сетей, 66 тыс. водопроводных магистралей, а также 22 тыс. км канализационных коммуникаций.

23 сентября в Минэкономразвития сообщили, что тарифы на ЖКХ с 1 декабря 2022 года поднимут на 9% в среднем по стране. Правительство переносит их индексацию с 1 июля 2023 года. Но в следующие полтора года, до июля 2024 года, ставки подниматься не будут.

В тот же день замглавы Минстроя Алексей Ересько напомнил россиянам, что у ряда категорий граждан есть право на компенсации и субсидии на оплату коммунальных услуг. Кроме того, на помощь государства могут рассчитывать люди, которые тратят на ЖКУ больше максимально допустимой доли. От региона к региону она может различаться, но в среднем по России составляет 22% от семейного бюджета.

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