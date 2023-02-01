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Суд в Москве заочно приговорил журналиста Александра Невзорова к восьми годам колонии

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Журналист Александр Невзоров (материал касается физического лица, выполняющего функции СМИ-иноагента) признан виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России. Такое решение вынес 1 февраля Басманный суд Москвы, сообщил корреспондент «Известий».

«Назначить наказание в виде восьми лет колонии», — зачитала решение судья.

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Помимо заключения Невзорову также запрещено администрировать интернет-ресурсы после выхода из колонии в течение четырех лет.

Гособвинение 31 декабря запрашивало для подсудимого девять лет лишения свободы. Таким образом, конечный приговор оказался немного меньше запрошенного прокуратурой наказания.

Интересы Невзорова в суде представляла адвокат по назначению Надежда Федосеева. Приговор журналисту вынесен заочно, так как в настоящее время он проживает на Украине.

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено 22 марта 2022 года по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. 22 апреля Минюст РФ внес журналиста в реестр СМИ-иноагентов. МВД объявило его в розыск, после чего суд заочно арестовал Невзорова на два месяца с момента задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию России.

По данным следствия, 9 марта 2022 года журналист опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) и 19 марта на канале в YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».

3 июня 2022 года советник главы МИД Украины Антон Геращенко рассказал, что журналист и его супруга Лидия получили украинское гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной». Спустя неделю суд в рамках уголовного дела арестовал земельный участок Невзоровых в Санкт-Петербурге.

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