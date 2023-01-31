Обвинение запросило Невзорову девять лет колонии по делу о фейках о ВС РФ

Гособвинитель просит суд приговорить заочно к девяти годам колонии журналиста Александра Невзорова (материал касается физического лица, выполняющего функции СМИ-иноагента), обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала Басманного суда города Москвы во вторник, 31 января.

Кроме того, обвинение попросило суд на четыре года запретить Невзорову администрирование интернет-ресурсов.

По словам прокурора, обвиняемый, достоверно зная о проведении специальной военной операции на территории Украины, по мотивам политической ненависти распространил заведомо ложную информацию под видом достоверных сведений на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и канале YouTube.

Интересы Невзорова в суде представляет адвокат по назначению Надежда Федосеева. В беседе с корреспондентом «Известий» она сообщила, что подаст апелляционную жалобу в случае обвинительно приговора.

Невзоров лично не участвует в процессе, поскольку в настоящее время находится за границей.

22 марта в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. МВД объявило его в розыск, затем суд заочно арестовал журналиста на 2 месяца с момента задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию России.

3 июня советник главы МИД Украины Антон Геращенко рассказал, что журналист и его супруга Лидия получили украинское гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной».

10 июня суд в рамках уголовного дела арестовал участок Александра Невзорова в Санкт-Петербурге.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация на территории обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.