Юрист оценил возможность для Невзорова оспорить решение суда

Заочно арестованный в Москве журналист Александр Невзоров (внесен в реестр СМИ-иноагентов) может оспорить решение суда, однако это будет сложно из-за специфики статьи, по которой он обвиняется. Об этом 6 мая заявил «Известиям» юрист Михаил Прядко.

По его словам, в случае объявления Невзорова в международный розыск по возвращении в Россию его, вероятно, автоматически арестуют.

При этом личность обвиняемого известна, из-за чего в соответствии с законодательством стало возможно вынесение приговора заочно в присутствии официального представителя журналиста.

«Конечно, он может его оспорить, но так как Невзоров обвиняется в распространении фейков про Вооруженные силы России, то тут всё усложняется не совсем точными формулировками самой статьи и доказательствами в виде материалов, выпущенных на YouTube», — добавил Прядко.

Ранее в этот день Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Невзорова. Мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ.

4 мая МВД России объявило Невзорова в розыск. Ранее, 27 апреля, председатель СК РФ России Александр Бастрыкин поручил изучить высказывания журналиста в рамках расследуемого уголовного дела. Он пояснил, что в адрес следственных органов поступают обращения, указывающие на необходимость проверки публикуемых Невзоровым сообщений о ходе проведения спецоперации РФ по защите Донбасса.

До этого, 22 марта, СК России возбудил уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в отношении Невзорова. В тот же день Минюст РФ внес Невзорова в реестр СМИ-иноагентов.

По данным следствия, 9 марта Невзоров опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и 19 марта на канале в YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о ВС РФ. Так, Уголовный кодекс РФ дополнился ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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