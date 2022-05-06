Суд в Москве заочно арестовал журналиста Невзорова

Басманный районный суд Москвы 6 мая удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении журналиста Александра Невзорова (внесен в реестр СМИ-иноагентов).

«Ходатайство следователя о заключении под стражу Александра Невзорова, который обвиняется в совершении преступления по пункту «д», части 2 статьи 207.3 УК РФ, удовлетворено», — сообщили в суде.

Мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ.

Ранее в этот день следствие потребовало заочного ареста журналиста за публикацию дезинформации о Вооруженных силах (ВС) РФ.

4 мая МВД России объявило Невзорова в розыск. Уточнялось, что он разыскивается по статье уголовного кодекса.

27 апреля председатель СК РФ России Александр Бастрыкин поручил изучить высказывания журналиста в рамках расследуемого уголовного дела. Он пояснил, что в адрес следственных органов поступают обращения, указывающие на необходимость проверки публикуемых Невзоровым сообщений о ходе проведения спецоперации РФ по защите Донбасса.

22 марта сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в отношении Невзорова. В тот же день Минюст РФ внес Невзорова в реестр СМИ-иноагентов.

По данным следствия, 9 марта Невзоров опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и 19 марта на канале в YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о ВС РФ. Так, Уголовный кодекс РФ дополнился ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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