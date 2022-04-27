Бастрыкин поручил изучить высказывания журналиста Невзорова

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил изучить высказывания журналиста Александра Невзорова в рамках расследуемого уголовного дела. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в адрес следственных органов поступают обращения, указывающие на необходимость проверки публикуемых журналистом сообщений о ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

«Указанная информация будет изучена и учтена следствием в совокупности с другими материалами уголовного дела», — говорится в сообщении.

Ранее, 22 марта, сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в отношении журналиста Александра Невзорова.

По данным следствия, 9 марта Невзоров опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и 19 марта на канале в YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».

В начале марта Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс России о наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям. Согласно принятому документу, ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о Российской армии предполагает штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев. Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет. В том случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

4 марта Совет Федерации одобрил закон на пленарном заседании. В тот же день закон подписал президент России Владимир Путин.

Как подчеркивали в Минобороны РФ, по мере успешного выполнения российскими войсками спасательной операции в Донбассе интернет заполнили многочисленные фейки и призывы к насилию в адрес военнослужащих и граждан РФ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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