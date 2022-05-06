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Следствие требует заочного ареста журналиста Невзорова за слова о ВС РФ

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Фото: commons.wikimedia.org/Loloxl9
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Следствие требует заочного ареста внесенного в реестр СМИ-иноагентов журналиста Александра Невзорова за публикацию дезинформации о Вооруженных силах (ВС) РФ. Информация об этом 6 мая размещена на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Лицо: Невзоров А.Г. (Ст. 207.3, Ч. 2, п. д); Категория дела: Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ)», — указано на сайте.

Судебное заседание назначено на 14:00 6 мая.

Ранее, 4 мая, МВД России объявило Невзорова в розыск. Уточнялось, что он разыскивается по статье уголовного кодекса.

До этого, 27 апреля, председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил изучить высказывания Невзорова в рамках расследуемого уголовного дела. Отмечалось, что в адрес следственных органов поступают обращения, указывающие на необходимость проверки публикуемых журналистом сообщений о ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

22 марта сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в отношении журналиста Александра Невзорова.

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По данным следствия, 9 марта Невзоров опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и 19 марта на канале в YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».

4 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям. Уточнялось, что Уголовный кодекс РФ дополняется статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Как подчеркивали в Минобороны РФ, по мере успешного выполнения российскими войсками спасательной операции в Донбассе интернет заполнили многочисленные фейки и призывы к насилию в адрес военнослужащих и граждан РФ.

Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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