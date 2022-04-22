Венедиктова и Невзорова включили в реестр СМИ-иноагентов

Бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и журналиста Александра Невзорова Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов. Обновленный список опубликован на сайте ведомства 22 апреля.

Также перечень пополнился следующими лицами: Ярослав Сироткин, Виктор Вахштайн, Артур Асафьев, Сергей Пархоменко, Екатерина Лушникова и Владимир Воронов.

Помимо этого обновлен и реестр физлиц-иноагентов, в который оказались внесены общественный деятель, журналист Владимир Кара-Мурза и организатор акций в поддержку блогера Алексея Навального Леонид Волков.

22 марта СК России возбудил уголовное дело в отношении Невзорова по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. По информации следствия, журналист опубликовал в соцсетях ложные сведения об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе.

3 марта совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиоканала и сайта. Кроме того, Венедиктов сообщил о требовании Роскомнадзора от Google удалить приложение «Эхо Москвы». На следующий день стало известно, что радиостанция отключает свой сайт и удаляет все корпоративные аккаунты соцсетей.