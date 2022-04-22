Публициста Кара-Мурзу включили в список физлиц-иноагентов

Минюст РФ включит общественного деятеля, журналиста Владимира Кара-Мурзу в список физлиц-иноагентов. Обновленный список опубликован на сайте ведомства в пятницу, 22 апреля.

Также в список внесен организатор акций в поддержку блогера Алексея Навального — Леонид Волков.

22 апреля сообщалось, что Басманный суд в Москве арестовал Владимира Кара-Мурзу по делу о дискредитации Вооруженных сил России.

Ранее в этот день стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Кара-Мурзы, а также о ходатайстве следствия арестовать публициста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что СК России реализует свои полномочия и обязанности в соответствии с законом.

Накануне, 21 апреля, Министерство юстиции России подготовило доклад с предложениями о порядке выхода физлиц из реестра иностранных агентов, если они были занесены туда впервые. Он отметил, что упрощенный порядок допускает возможность обнуления нахождения в реестре. Доклад был направлен президенту страны Владимиру Путину.