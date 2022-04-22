СК России попросил суд арестовать публициста Кара-Мурзу

Басманный суд Москвы в пятницу, 22 апреля, получил ходатайство следствия об аресте общественного деятеля, журналиста Владимира Кара-Мурзы. Мужчину заподозрили в распространении заведомо ложной информации о российской армии.

«В Басманный районный суд города Москвы 22 апреля 2022 года поступил материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ», — сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Ранее в этот день стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Кара-Мурзы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что СК России реализует свои полномочия и обязанности в соответствии с законом.

Также в пятницу СК возбудил дело по факту распространения заведомо ложной информации о ВС России в отношении журналиста Ильи Красильщика. По данным следствия, представитель СМИ разместил заведомо ложную информацию о действиях российских войск в Донбассе на своей публичной странице в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Публикация Красильщика была посвящена событиям в украинском городе Буча.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Так, Уголовный кодекс РФ дополнился ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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