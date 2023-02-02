Машина, отзовись: в РФ нашли полмиллиона бракованных автомобилей

Компания Toyota Motor объявила об отзыве из России более 8000 автомобилей Lexus. По итогам прошлого года в нашей стране было зафиксировано 93 программы добровольного отзыва автомобилей. Количество транспортных средств, попадающие под эти сервисные кампании, по сравнению с 2021 годом даже выросло. Несмотря на уход из РФ или приостановку деятельности ряда иностранных производителей, владельцы машин с заводским браком вправе рассчитывать на гарантийный ремонт, считают юристы. Подробности — в материале «Известий».

Кампаний меньше, машин больше

По итогам прошлого года в нашей стране под отзыв попали в общей сложности почти 490 тыс. автомобилей. Такие данные приводит Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). По сравнению с предыдущими годами число сервисных программ (добровольных отзывов) сократилось: если в 2020 и 2021 годах ведомство согласовало 146 и 111 таких мероприятий, то по итогам прошлого года в России было объявлено 93 отзывных кампании различных автопроизводителей.

При этом число транспортных средств, подлежащих диагностике и ремонту в рамках этих отзывов, увеличилось. Если в 2021 году под действие кампаний попали в общей сложности около 326 тыс. автомобилей, то в прошлом году эта цифра увеличилась почти до 490 тыс. машин. В 2020 году отзыву подлежали 647,5 тыс. автомобилей.

Отзывали и отзывают

Самая масштабная кампания прошлого года затронула почти 105,5 тыс. автомобилей Kia. Она связана с обновлением программного обеспечения модуля подушек безопасности. При необходимости его заменят на моделях Rio, Cerato и Soul.

Обновления «софта» потребовали и блоки управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока на 75,4 тыс. автомобилях Volkswagen Polo.

Под отзыв в прошлом году попали более 38 тыс. внедорожников Mercedes-Benz ML и GL, а также минивэнов R-класса . На этих машинах дополнительной проверки (а в случае необходимости и замены) потребовал вакуумный усилитель тормозов. Также нуждались в замене топливные насосы низкого давления почти на 20 тыс. автомобилях Mazda 3, 6, CX-5, CX-9, MX-5.

Машина, отзовись Фото: РИА Новости/Евгений Самарин

В конце января 2023 года был объявлен отзыв почти 47 тыс. автомобилей Тoyota (модели Camry, Corolla, Hiace, Land Cruiser 300, Land Cruiser Prado) и Lexus (модели ES, GX, LS, LX и NX). На этих машинах возникла необходимость перепрограммирования модуля передачи данных системы экстренного реагирования при авариях. Спустя несколько дней на 8,3 тыс. автомобилях Lexus GS, GS-F, IS, RC и RC-F обнаружилась негерметичная вентиляционная трубка топливного бака.

В начале года сервисная кампания была объявлена в отношении 1,2 тыс. внедорожников Jeep Grand Cherokee, у которых возможны неполадки в гидравлическом блоке управления модуля АБС.

Санкции не помеха

Несмотря на введенные в отношении России санкции и связанные с ними сложности в поставках запчастей, автопроизводители продолжают за свой счет устранять заводской брак на своих моделях.

Как сообщили в российском представительстве Mercedes-Benz, отзывная кампания, касающаяся внедорожников ML и GL, а также минивенов R-класса, была запущена в конце мая прошлого года и находится в активной стадии.

— В 5% случаев после проведения проверочных работ может понадобиться замена вакуумного усилителя тормозов. Данный ремонт производится, все работы для клиентов являются бесплатными, — рассказали «Известиям» в пресс-службе российского офиса компании.

Toyota также начала сервисную кампанию в отношении автомобилей с потенциально неисправными блоками системы экстренного реагирования. Согласно информации, размещенной на официальном сайте компании, «работы по перепрограммированию занимают около 1,5 часа (в зависимости от модели автомобиля), но возможно увеличение времени ввиду загруженности сервисной станции». Аналогичная информация указана и на сайте Lexus.

Дилеры отмечают, что на данный момент все процессы, связанные с отзывными кампаниями, проходят в обычном режиме, без каких-либо особенностей, связанных с общей ситуацией на автомобильном рынке.

— Мы получали обращения клиентов по поводу отзывных кампаний по некоторым брендам. Нельзя сказать, что активность автовладельцев сильно возросла. Скорее, данная тема активно поддерживается самими представительствами. При обращении клиента мы выполняем все необходимые работы по гарантии, — заявил «Известиям» заместитель генерального директора по сервису АГ «Авилон» Сергей Паршиков.

Заменят бесплатно

В Росстандарте отмечают, что отзывные кампании проходят согласно ГОСТ 34725-2021 «Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов» и направлены на устранение выявленных конструктивных или технологических дефектов автомобилей, которые могут нанести вред жизни и здоровью людей.

— Все работы в рамках отзывных программ проводятся бесплатно для владельцев транспортных средств, — подчеркивают в ведомстве.

Машина, отзовись Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В прошлом году на официальном сайте Росстандарта был запущен специальный раздел, позволяющий автомобилистам проверить, подлежит ли их машина отзывной кампании и по какой причине. Для этого достаточно просто ввести VIN-номер машины.

— Добровольный отзыв производителями транспортных средств является примером добросовестного и ответственного отношения к покупателям и залогом репутации автомобильного бренда. Разработка ведомством удобных интерактивных сервисов позволяет сделать данную процедуру более эффективной и клиентоориентированной, — заявил заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин.

Считайте дни

Закон «О защите прав потребителей» отводит продавцу на гарантийный ремонт 45 суток, напомнил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. При этом отсутствие запчастей и деталей не является основанием для несоблюдения этого срока, подчеркнул он.

— Если этот срок превышен, то владелец машины вправе рассчитывать на неустойку в размере 1% от стоимости автомобиля за каждый день. Также в этом случае он имеет право потребовать замены автомобиля с дефектом на новый или потребовать расторжения договора с возмещением ему полной стоимости машины на день обращения, — заявил юрист.

Машина, отзовись Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Если автомобиль подпадает под отзыв, адвокат рекомендует автовладельцам обращаться по поводу гарантийного ремонта только в письменном виде и внимательно изучать документы, которые дает подписать техцентр.

— Бывают случаи, когда в договоре на оказание услуг по гарантийному ремонту, автосалоны по своему усмотрению продлевают установленный срок, мотивируя это отсутствием запчастей, — рассказал «Известиям» Сергей Радько. В этом случае потребовать компенсацию за длительное ожидание машины будет гораздо сложнее, подчеркнул он.

Всё параллельно

Закон «О защите прав потребителей» действует и в отношении автомобилей, ввезенных по параллельном импорту, отмечает юрист. Этот документ позволяет предъявить претензии и продавцу, и импортеру, и производителю машины, независимо от того, каким способом она была ввезена в нашу страну, уточнил Радько.

Однако он отмечает, что данный закон действует только в случае, когда продавцом или импортером является юридическое лицо. На взаимоотношения между физическими лицами он не распространяется. При этом зачастую автомобили, которые поставляются к нам по параллельному импорту, оформляются именно на «физиков».

— В этом случае предъявлять претензии, если такая машина подлежит отзыву, придется непосредственно автопроизводителю. С учетом сложившейся геополитической ситуации сделать это может быть достаточно сложно, — полагает адвокат.

Людям, купившим автомобиль, ввезенный по параллельному импорту, скорее всего, придется смириться с отсутствием гарантии, а также невозможностью получить бесплатный ремонт при отзывной кампании, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

— Это своего рода издержки возможности приобрести тот автомобиль, который хочется, а не выбирать из тех, что представлены в официальных автосалонах. В конце концов до начала 2000-х значительная часть российских автомобилистов как-то обходилась без гарантии и отзывов, — сказал он «Известиям».