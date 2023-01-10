В России отзовут более 1,2 тыс. авто Jeep Grand Cherokee

Отзыв 1217 внедорожников Jeep Grand Cherokee, реализованных в РФ в период с 2018 года, инициирован в связи с некорректной работой гидравлического блока управления модуля антиблокировочной тормозной системы. Об этом 10 января сообщило агентство «Автостат».

Из-за неверного определения рабочего давления тормозной системы машины блоком управления модуля ABS могут несанкционированно включаться стоп-сигналы автомобиля.

Специалисты отметили, что кроме этого система может позволить запустить двигатель и перевести рычаг селектора передач из парковочного положения без нажатия на педаль тормоза.

На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнена проверка и, при необходимости, перепрограммирование блока управления АBS с применением новой версии программного обеспечения.

Агентство отметило, что на портале «Госуслуги» запущен сервис по информированию граждан об отзывных кампаниях автомобилей. Таким образом, больше не нужно самостоятельно искать информацию, чтобы проверить, находится ли машина в отзыве, — оповещения будут автоматически получать все пользователи, у которых в подразделе «Транспорт» раздела «Документы» в личном кабинете введены и проверены в ГИБДД данные о своих автомобилях.



25 ноября компания Jeep сообщила, что обновила модельный ряд двигателей кроссовера Compass, который предназначен для американского рынка. Машина 2023 модельного года будет оснащаться новой двухлитровой наддувной четверкой, которая знакома по другим моделям концерна Stellantis, в который входит Jeep. Кроссоверу Compass достался вариант мотора с отдачей 203 л.с. и крутящим моментом 300 Нм. Такая версия двигателя агрегатируется с восьмиступенчатым «автоматом» и полноприводной трансмиссией Active Drive 4×4.