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В России отзывают Mercedes-Benz моделей GL, ML и R-Class

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Фото: Global Look Press/Dppi
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«Мерседес-Бенц Рус» — компания, которая является официальным представителем марки Mercedes-Benz на российском рынке, — заявила об отзыве моделей GL, ML и R-Class. Об этом 1 августа сообщил Росстандарт на своем официальном сайте.

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Причина отзыва транспортных средств кроется в том, что на определенных автомобилях работоспособность вакуумного усилителя тормозов может быть нарушена из-за прогрессирующей коррозии в местах соединения корпуса.

Из-за длительного срока эксплуатации автомобиля и в связи с воздействием большого количества воды эта коррозия может привести к негерметичности вакуумного усилителя тормозов, что может уменьшить силу торможения машины, сообщили специалисты.

Отзыву подлежат 38 252 автомобиля Mercedes-Benz моделей GL (тип 164), ML (тип 164) и R-Class (тип 251), реализованных в РФ в период с 2004 по 2014 год.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем либо по телефону. На автомобилях вышеперечисленных моделей будет проведена проверка вакуумного усилителя тормозов и при необходимости его замена.

В компании-импортере подчеркнули, что все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

26 июля компания Mercedes-Benz Trucks показала электрогрузовик еЕconic. Машина оснащена батарейными блоками, имеющими суммарную емкость в 336 кВт·ч. Запас хода электрогрузовика с грузом заявлен на уровне 100–150 км.

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