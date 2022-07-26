Mercedes-Benz выпустил среднетоннажный электрогрузовик еЕconic

Компания Mercedes-Benz показала еЕconic, вторую после eActros серийную модель коммерческого грузовика на электротяге. Об этом 25 июля сообщил портал insideevs.

Среднетоннажный еЕconic, модель для городских перевозок, будет производиться на заводе компании в городе Вёрте параллельно с другими грузовиками, которые оснащаются традиционным ДВС.

Mercedes-Benz eEconic e300 оснащен батарейными блоками, имеющими суммарную емкость в 336 кВт*ч. Запас хода машины с грузом заявлен на уровне 100–150 километров. Заряжать батареи можно зарядным устройством мощностью в 160 кВт, что позволяет пополнять тяговую батарею с 20 до 80% всего за 75 минут.

В базовой комплектации еEconic оснащен системой Sideguard Assist S1R и системой помощи при экстренном торможении Active Brake Assist 5-го поколения.

Первый серийный eEconic будет передан компании Urbaser A/S, работающей в Дании.

В 2024 году компания собирается представить тягач Mercedes-Benz eActros LongHaul. Ожидается, что машина будет способна преодолевать до 500 км на одной зарядке.

21 июля компания «Дунфэн Мотор Рус» объявила о начале продаж нового легкого коммерческого автомобиля Dongfeng Captain-T. Грузовик будет представлен в России в трех версиях: шасси DFA1030S-1 полной массой до 2,5 т, шасси DFA1030S-2 полной массой до 3,5 т, а также 2,5-тонная версия DFA1030S-1 с цельнометаллической бортовой платформой.