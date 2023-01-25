Эксперт рассказал о ходе отзывной кампании марок Toyota и Lexus

Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин рассказал во вторник, 24 января, «Известиям» о том, как проходит отзывная кампания марок Toyota и Lexus.

«20 января Росстандартом была согласована программа мероприятий по отзыву транспортных средств марок Toyota и Lexus. Более 47 тыс. транспортных средств попало под отзывную кампанию», — подчеркнул специалист.

Главной причиной отзывной кампании он назвал некорректную работу системы «ЭРА-ГЛОНАСС» «из-за некачественного программного обеспечения, сбоев программного обеспечения, которые приводят к искажению местоположения транспортного средства при аварии».

Собеседник издания пояснил, что все отзывные кампании проводятся бесплатно для автовладельцев в рамках 184 ФЗ «О техническом регулировании», обязательство лежит на производителе либо на представителе производителя по отзыву продукции в целях устранения допущенных при выпуске нарушений, подчеркнул Кузьмин.

«Если такие нарушения не представляется возможным устранить, то обязательство о компенсации также лежит на производителе данной продукции. Поэтому все работы в рамках отзывной кампании выполняются за счет средств производителя либо его представителя», — заявил эксперт.

О проведении отзывной кампании автовладельцы могут узнать на сайте Росстандарта, вбив VIN-номер транспортного средства, сказал Кузьмин.

«Либо с помощью проактивного сервиса на сайте «Госуслуги», в случае если пользователь при оставлении о себе информации в личном кабинете указал VIN-код своего автомобиля. Также данную информацию можно узнать на сайте «Авто.ру». На данный сайт информация передается в соответствии с соглашением, заключенным между Росстандартом и компанией «Яндекс», — заключил Кузьмин.

Ранее в этот день стало известно о том, что российские дилеры стали принимать заказы на поставку в РФ по системе параллельного импорта новых компактных кроссоверов Toyota Raize. Модель построена на базе машины Daihatsu Rocky и предлагается по цене до 2,7 млн рублей.