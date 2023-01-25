Реклама
Прямой эфир
Мир
Боррель заявил о важности следования Белграда политике ЕС по отношению к РФ
Мир
CNN сообщил о секретных бумагах в доме бывшего вице-президента США Пенса
Общество
Муфтии РФ осудили «оскорбительное для всех мусульман» сожжение Корана в Швеции
Мир
В Пентагоне заявили об отсутствии решения по поставкам танков Abrams Киеву
Мир
В МИД Украины заявили о нежелании заключать с РФ соглашения наподобие Минских
Армия
В найденном под Херсоном схроне ВСУ обнаружили 89 боеголовок для РСЗО «Град»
Мир
Кабмин Украины отправил в отставку четырех замминистров и пять глав регионов
Мир
Норвегия заявила о готовности передать Украине часть своих танков
Политика
Песков назвал недостоверной информацию CNN о рассмотрении в РФ дополнительной мобилизации
Мир
Зеленский назначил Кулебу заместителем главы офиса президента Украины
Мир
В Швеции выразили надежду вскоре вернуться к переговорам с Турцией по членству в НАТО
Мир
Sky News сообщил о гибели двух британских наемников в боях под Соледаром

Эксперт рассказал о ходе отзывной кампании марок Toyota и Lexus

Эксперт Кузьмин: более 47 тыс. автомобилей Toyota и Lexus попало под отзывную кампанию из-за некорректной работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин рассказал во вторник, 24 января, «Известиям» о том, как проходит отзывная кампания марок Toyota и Lexus.

Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Почему компания решила пойти на этот шаг и о каких деталях идет речь

«20 января Росстандартом была согласована программа мероприятий по отзыву транспортных средств марок Toyota и Lexus. Более 47 тыс. транспортных средств попало под отзывную кампанию», — подчеркнул специалист.

Главной причиной отзывной кампании он назвал некорректную работу системы «ЭРА-ГЛОНАСС» «из-за некачественного программного обеспечения, сбоев программного обеспечения, которые приводят к искажению местоположения транспортного средства при аварии».

Собеседник издания пояснил, что все отзывные кампании проводятся бесплатно для автовладельцев в рамках 184 ФЗ «О техническом регулировании», обязательство лежит на производителе либо на представителе производителя по отзыву продукции в целях устранения допущенных при выпуске нарушений, подчеркнул Кузьмин.

«Если такие нарушения не представляется возможным устранить, то обязательство о компенсации также лежит на производителе данной продукции. Поэтому все работы в рамках отзывной кампании выполняются за счет средств производителя либо его представителя», — заявил эксперт.

О проведении отзывной кампании автовладельцы могут узнать на сайте Росстандарта, вбив VIN-номер транспортного средства, сказал Кузьмин.

«Либо с помощью проактивного сервиса на сайте «Госуслуги», в случае если пользователь при оставлении о себе информации в личном кабинете указал VIN-код своего автомобиля. Также данную информацию можно узнать на сайте «Авто.ру». На данный сайт информация передается в соответствии с соглашением, заключенным между Росстандартом и компанией «Яндекс», — заключил Кузьмин.

Ранее в этот день стало известно о том, что российские дилеры стали принимать заказы на поставку в РФ по системе параллельного импорта новых компактных кроссоверов Toyota Raize. Модель построена на базе машины Daihatsu Rocky и предлагается по цене до 2,7 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023