Кроссовер Toyota Raize стал доступен к заказу в России

Российские дилеры стали принимать заказы на поставку в РФ по системе параллельного импорта новых компактных кроссоверов Toyota Raize. Модель построена на базе машины Daihatsu Rocky и предлагается по цене до 2,7 млн рублей, сообщила 24 января «Российская газета».

Несмотря на то что машина компактная, в длину кроссовер всего 3995 мм, ее объем багажника — 369 л. Пятиместный автомобиль оснащен литровым трехцилиндровым бензиновым турбомотором мощностью 98 л.с., который работает с вариатором D-CVT. В зависимости от исполнения кроссовер может быть передне- или полноприводным (Dynamic Torque Control 4WD).

В салоне у Toyota Raize расположены полностью цифровая приборная панель и современная медиасистема с 7-дюймовым дисплеем. Передние кресла сделаны с выраженной боковой поддержкой.

Toyota Raize дебютировала в конце 2019 года. По сути машина является копией модели Daihatsu Rocky. (Бренд Daihatsu входит в концерн Toyota). Модель прежде в Россию не поставлялась.

23 января стало известно, что на российском авторынке появился хетчбэк Toyota Wigo. Автомобиль с минимальным пробегом отечественным покупателям предлагают за 1,5 млн рублей. Машина представлена с четырехцилиндровым мотором мощностью 88 л.с., который работает в паре с четырехступенчатым автоматом. Toyota Wigo, которая представлена в странах Юго-Восточной Азии, на других рынках также известна как Toyota Agya и Daihatsu Ayla.