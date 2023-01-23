Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин указал на возможность ЕАЭС стать мощным полюсом многополярного мира
Мир
В Польше предсказали разочарование из-за обещаний о помощи Украине
Мир
В Германии выразили опасения из-за упадка благосостояния
Мир
Американский политик назвал отстранение Байдена решением всех проблем
Спорт
Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open
Общество
Вильфанд рассказал о потеплении в Москве на этой неделе
Армия
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Политика
Рябков сообщил о скором прибытии нового американского посла в Москву
Мир
Япония заявила о сохранении желания заключить мирный договор с Москвой
Общество
В ДНР образовано УФСБ России по региону
Мир
В офисе Зеленского назвали омерзительным немецкого депутата
Армия
ВСУ применили средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи в ЛНР

В России появился хетчбэк Toyota Wigo

0
Фото: toyota.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На российском авторынке появился хетчбэк Toyota Wigo. Автомобиль с минимальным пробегом отечественным покупателям предлагают за 1,5 млн рублей, сообщает 23 января «Российская газета».

Брюссельский капустник: что показали на первом автошоу в Европе
Роторная Mazda, штучный спорткар BMW и другие премьеры юбилейного автосалона

Машина представлена с четырехцилиндровым мотором мощностью 88 л.с., который работает в паре с четырехступенчатым автоматом. Среди опций продавец указал подогрев сидений, кондиционер, камеру заднего вида, электропривод зеркал, мультифункциональное рулевое колесо и литые легкосплавные диски.

Специалисты напомнили, что Wigo, прежде не предлагавшаяся на российском рынке, в 2020 году пережила второй рестайлинг. У машины новые бамперы, другие противотуманные фары и иные задние фонари. В салоне был обновлен блок управления климатической установкой, а штатной мультимедиа добавили новых функций.

Toyota Wigo, которая представлена в странах Юго-Восточной Азии, на других рынках также известна как Toyota Agya и Daihatsu Ayla.

18 января стало известно, что Toyota представила на автосалоне в Токио новую внедорожную версию кроссовера Rav 4. Новый вариант модели разработан японским тюнинг-ателье Kuhl. Автомобиль получил новый обвес под названием VRAVRA Mars в стиле милитари. Боди-кит включает в себя 12 элементов. Наиболее подходящим выбором версии машины для установки такого тюнинг-пакета станет полноприводный вариант внедорожника.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023