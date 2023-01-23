В России появился хетчбэк Toyota Wigo

На российском авторынке появился хетчбэк Toyota Wigo. Автомобиль с минимальным пробегом отечественным покупателям предлагают за 1,5 млн рублей, сообщает 23 января «Российская газета».

Машина представлена с четырехцилиндровым мотором мощностью 88 л.с., который работает в паре с четырехступенчатым автоматом. Среди опций продавец указал подогрев сидений, кондиционер, камеру заднего вида, электропривод зеркал, мультифункциональное рулевое колесо и литые легкосплавные диски.

Специалисты напомнили, что Wigo, прежде не предлагавшаяся на российском рынке, в 2020 году пережила второй рестайлинг. У машины новые бамперы, другие противотуманные фары и иные задние фонари. В салоне был обновлен блок управления климатической установкой, а штатной мультимедиа добавили новых функций.

Toyota Wigo, которая представлена в странах Юго-Восточной Азии, на других рынках также известна как Toyota Agya и Daihatsu Ayla.

18 января стало известно, что Toyota представила на автосалоне в Токио новую внедорожную версию кроссовера Rav 4. Новый вариант модели разработан японским тюнинг-ателье Kuhl. Автомобиль получил новый обвес под названием VRAVRA Mars в стиле милитари. Боди-кит включает в себя 12 элементов. Наиболее подходящим выбором версии машины для установки такого тюнинг-пакета станет полноприводный вариант внедорожника.