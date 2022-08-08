Kia отзовет в России более 105 тыс. моделей Rio

Компания Kia отзовет в России более 100 тыс. моделей Rio из-за проблем с подушками безопасности. Об этом 8 августа сообщил портал Autonews.

Компания Kia приняла решение отозвать в России 105 405 автомобилей Rio. Под сервисную акцию попадут автомобили, которые были произведены в период с 2013 г. по 2018 год.

«Причина отзыва транспортных средств: горит лампа неисправности SRS на панели приборов. Возможна внутренняя неисправность модуля Airbag. На всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения модуля Airbag и при необходимости его замена», — объяснили в «Росстандарте».

Autonews отметил, что корейский автопроизводитель уже уведомил владельцев потенциально проблемных автомобилей о необходимости приехать к дилеру. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров, опубликованных на сайте «Росстандарта». Все работы будут проведены бесплатно.

1 августа «Росстандарт» сообщил, что «Мерседес-Бенц Рус» — компания, которая является официальным представителем марки Mercedes-Benz на российском рынке, — заявила об отзыве моделей GL, ML и R-Class. Причина отзыва транспортных средств кроется в том, что на определенных автомобилях работоспособность вакуумного усилителя тормозов может быть нарушена из-за прогрессирующей коррозии.