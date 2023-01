Toyota отзовет из России 8,3 тыс. автомобилей Lexus

Компания Toyota Motor объявила об отзыве в России 8301 автомобиля Lexus моделей GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350 и RC-F, которые были проданы с 16 марта 2012 по 1 октября 2019 года. Об этом 30 января рассказало агентство «Автостат» со ссылкой на Росстандарт.

Причиной отзыва стала неисправность устройства контроля улавливания паров топлива (вентиляционная трубка топливного бака в сборе), которое расположено внутри топливного бака.

Специалисты полагают, что из-за конструктивных особенностей фланца вентиляционной трубки топливного бака существует вероятность внутренних напряжений на внешней поверхности фланца, что может вызвать образование трещины. В конечном итоге может возникнуть утечка топлива. В зависимости от количества топлива, которое вытекло из трещины, и при наличии источника воспламенения это может увеличить риск возгорания автомобиля.

На всех автомобилях, подлежащих отзыву, будет проведена замена вентиляционной трубки топливного бака в сборе. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

25 января стало известно, что Росстандарт санкционировал отзыв автомобилей Toyota и Lexus. Под программу попали более 47 тыс. транспортных средств, рассказал замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин. Причиной отзывной кампании он назвал некорректную работу модуля передачи данных, из-за чего существует вероятность того, что в случае серьезной аварии автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС.