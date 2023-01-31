На свой страх: когда начнут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО

Водителей без ОСАГО в 2023 году могут начать штрафовать по камерам. Однако в МВД сроки запуска программы не называют, а саму меру считают преждевременной. Как изменится сумма штрафа за отсутствие ОСАГО, какие правила вводят для новых территорий и как изменятся ПДД в 2023 году, выясняли «Известия».

Штраф за отсутствие ОСАГО — когда введут

Водителей без ОСАГО с 2023 года начнут штрафовать по камерам, заявил «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. По его словам, пилотные проверки страховщики уже проводили, а саму инициативу предлагали запустить не один раз. Для упрощения работы в 2023 году планируется совместить две информационные системы: базу данных Российского союза автостраховщиков (РСА) и ГИБДД.

Однако в МВД «Парламентской газете» пояснили, что системы фотовидеофиксации в ближайшее время не будут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО. По закону, штраф за это нарушение может выписать только инспектор при проверке на дороге или на посту ДПС. О том, что камеры научат вычислять автовладельцев без страховки, говорят с 2015 года. С тех пор предполагаемые сроки запуска системы постоянно переносятся.

На свой страх Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Правила по оформлению автомобилей для ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

При этом жители новых регионов смогут зарегистрировать автомобили без ОСАГО до конца 2023 года. «При предоставлении госуслуг на территории новых субъектов не потребуется страхование автогражданской ответственности (эта норма будет действовать до 1 января 2024 года), а обмен водительских удостоверений здесь будет происходить без медицинского освидетельствования водителей транспортных средств», — разъяснили в МВД России. Постановление действительно как для граждан России, так и для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на новых территориях на день принятия их в РФ или ранее проживавших и выехавших из них в Россию. Под директиву также подпадают и юрлица, которые были зарегистрированы на новых территориях РФ на указанную дату.

Насколько вырастет штраф за отсутствие ОСАГО

Штраф за отсутствие ОСАГО в России в 2023 году по-прежнему составляет 800 рублей. Частота штрафа — раз в сутки. Если полис есть, но его забыли и не предъявили инспектору, оштрафовать могут на 500 рублей. Планировалось, что размер штрафа за отсутствие полиса ОСАГО в 2023 году возрастет в шесть раз — до 5 тыс. рублей, но пока сумма не изменилась.

Авторы поправок поясняли, что в 2022 году число водителей, которые управляют автомобилем без ОСАГО, значительно выросло, поскольку штраф за отсутствие «автогражданки» существенно ниже, чем оформление полиса. Например, в Московской области без ОСАГО поймали более 26,8 тыс.автомобилистов, в Краснодарском крае — 25,3 тыс, в Башкирии — 21,3 тыс. случаев.

На свой страх Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Как оформить ОСАГО через интернет

Более 40% автомобилистов не знают, что полис ОСАГО можно получить в электронном виде и не носить с собой бумажную копию. Поэтому до 63% автолюбителей продолжают распечатывать документ, пояснили «Известиям» в «Ренессанс-страховании». Полностью отказаться от бумажного варианта полиса смогли 38% автомобилистов, с основном это жители Санкт-Петербурга, Красноярска и Казани.

Насколько подорожал полис ОСАГО в 2023 году

Средняя цена полиса ОСАГО на легковые автомобили за год выросла на 27%. Как пояснили «Известиям» эксперты финансового маркетплейса Сравни, средний возраст застрахованного авто в России — 11 лет, а покупателя полиса — 43 года, разница в цене на полис ОСАГО за один и тот же автомобиль в разных страховых организациях составляет 1,2 тыс. рублей. Базовая ставка тарифа для легковых автомобилей граждан с сентября 2022 года установлена в диапазоне 1 646–7 535 рублей, стоимость полиса для аккуратного водителя составит 5-8 тыс. рублей в год, а для тех, кто попадает в ДТП — 20–25 тыс.

Кому положена страховка ОСАГО в полцены

Компенсация до половины стоимости полиса положена для автомобилей, выделенных соцзащитой для инвалидов или их законных представителей. При этом полис сначала нужно оплатить полностью, затем половина его стоимости вернется из Социального фонда в виде компенсации. Льготу можно получить только на один автомобиль, при этом в договоре ОСАГО должны быть указаны сам инвалид или его законный представители и еще не более двух водителей.

На свой страх Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ограничения на ремонт автомобилей по ОСАГО

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил ограничить для автолюбителей право выбора станции техобслуживания. Согласно инициативе, озвученной 26 января, право организовать процедуру ремонта предлагают оставить только страховщику. Если же предложение будет отклонено, страховщики считают необходимым увеличить продолжительность ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, а также разрешить использовать в работе подержанные запчасти. Необходимость такой меры в ВСС объясняют дефицитом деталей для автомобилей, который не позволяет страховщикам исполнять свои обязательства в сроки.

«В ремонте подержанными комплектующими нет ничего плохого, многие автовладельцы и раньше пользовались такой опцией в сервисах», — пояснил автоэксперт «Известий» Роман Солдатов. По его словам, инициатива страховщиков выглядит странно, и лучше будет предложить автолюбителям на выбор подождать или использовать в ремонте б/у комплектующие.

Какие новые штрафы появятся для автовладельцев

Еще одно нововведение — это обновленный «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобилей». Его могут принять уже к марту 2023 года. Сейчас документ находится на финальной стадии обсуждения.

На свой страх Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В новый перечень вошли пункты, не считающиеся сегодня нарушениями:

— езда на летних шинах с декабря по февраль для легковых автомобилей и легких грузовиков, и езда на шипованных шинах с июня по август,

— использование слишком ярких фар с ксеноновыми и светодиодными лампами,

— неработающая антиблокировочная система ABS (на основании индикатора на приборной панели),

— перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы и разрывы тормозных трубопроводов и шлангов и т.д.

С 11 января в России вступил в силу закон о штрафе за выброс мусора из автомобилей на обочину дорог. Штраф за оставленный на обочине мусор составит 5 тыс. рублей для физлиц, а за выброшенный из окна — до 30 тыс. рублей для физлиц и до 100 тыс. рублей для юрлиц.