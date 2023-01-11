Вступил в силу закон о штрафе за выброс мусора из автомобиля

С 11 января вступили в силу изменения в КоАП РФ, ст. 8.2, предусматривающие штрафные санкции за выброс мусора из окон автомобилей на обочину дорог. Штраф за выброс отходов на обочину дороги составляет от 5 тыс. до 200 тыс. рублей.

Согласно новым поправкам в ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», штрафные санкции за оставленный мусор вне специально отведенных для этого мест составит 5 тыс. руб. В случае, если водитель выбросил мусор из автомобиля, сумма штрафа для физлиц составит до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — 60 тыс. рублей, а для юрлиц штраф составит 100 тыс. рублей.

Правоохранительные органы вправе конфисковать транспортное средство у предпринимателей и юридических лиц в случае повторного привлечения к ответственности.

В случае, если нарушитель использовал грузовой транспорт, а также прицеп, трактор и другие самоходные машины, сумма штрафа увеличивается до 75 тыс., 100 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. Также возможна конфискация грузовых транспортных средств или прицепов у должностных и юрлиц.

1 декабря стало известно, что депутаты Мосгордумы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается дать регионам право самостоятельно устанавливать административную ответственность «за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств». Штрафовать водителей предлагается на сумму от 5 тыс. до 30 тыс. рублей в зависимости от региона и мощности двигателя. Фиксировать нарушения предлагается с помощью «шумомеров» — специальных камер, работающих в автоматическом режиме и оснащенных средствами измерения уровня шума.